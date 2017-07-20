В Латвии утонула гражданка Литвы

В минувшую среду в Ниде Руцавского края в Латвии в море утонула 63-летняя гражданка Литвы. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Пожарные-спасатели получили вызов в Руцавский край в 12.39 — позвонивший сообщил: в море тонет человек. Когда спасатели прибыли на место происшествия, их помощь уже была не нужна — из моря еще до приезда ГПСС был вынесен утонувший человек.

"На месте происшествия должностные лица государственной полиции выяснили, что утонувшая женщина, 1954 г.рожд., — гражданка Литвы. Она с семьей приехала отдыхать и несмотря на высокие волны, они оба с мужем решили пойти купаться, но женщине не удалось собственными силами выбраться на берег", — пояснила глава пресс-центра Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева.