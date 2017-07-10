В Латвии продолжаются поиски мальчика: просят откликнуться тех, кто мог видеть Ивана

Госполиция Латвии просит откликнуться людей, которые 1 июля перемещались по дороге Барта-Руцава в Гробиньской волости и могли видеть пятилетнего Ваню Берладина. Полиция сообщает, что мальчик мог находиться на обочине дороги или на автобусных остановках.

Полиция напоминает, что Ваня был одет в синюю куртку с капюшоном и белым рисунком спереди и в спортивные штаны. На ногах у него были сандалики на босу ногу. Под курткой, возможно, надета майка красного цвета с изображением героя мультфильма Маквина.

Как сообщалось, полиции удалось нащупать новую нить в поисках пропавшего в Лиепае Вани Берладина. Мальчик общественным транспортом уехал в село Дубени Гробиньского края, и сегодня его поиски сосредоточены в этом районе.

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика. Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса — это конечная остановка маршрута в Дубени, где он, судя по последним данным, и остался. Вчера окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил (НВС). Сегодня поиски в окрестностях Дубени продолжаются.

В поисках ребенка задействованы большие ресурсы — с 7 июля в них ежедневно участвуют около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации bezvests.lv.

Лиепая и ее окрестности были еще раз обследованы с использованием спецсредств — вертолета НВС, лодок и с привлечением водолазов. Большую помощь в поисках оказывает возглавляемая Александром Фаминским организация "bezvests.lv".

В Лиепае и окрестностях города с помощью спецтехники проверены узкие, глубокие и заполненные водой места, подозрительные колодцы, стоки, бараки, форты и другие трудно доступные места. Госполиция благодарит всех жителей, оказавших помощь в поисках ребенка.

Параллельно следователи опросили около 200 жителей Лиепаи и окрестностей. Более 160 жителей сообщили Госполиции информацию по электронной почте puikaliepaja@iem.gov.lv и по телефону 116000 и 110.

В воскресенье вместе с добровольцами был обследован лиепайский полигон отходов, где проверено 12 тонн мусора, вывезенного на полигон с 1 июля.

Для поиска ребенка создан единый адрес электронной почты "puikaliepaja@iem.gov.lv", действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Как сообщалось, Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина — несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.