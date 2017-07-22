Согласно статистике стражей порядка, за первые шесть месяцев этого года в Латвии угнаны 428 машин. За тот же период прошлого года – 356. Больше всего случаев (315) – в Рижском регионе.

Причин для угона – достаточно много, но полиция выделяет две самые главные. Машины, моложе семи лет, угоняют, чтобы потом перепродать, а более старые – разбираются и продаются на запчасти. Впрочем, нередко машины похищаются и с целью дальнейшего использования для совершения преступлений.

Полиция отмечает, что в 2017 году увеличилось число краж автомобилей, оснащенных системой Keyless Go. В топ угонов попали Nissan X TRAIL, Subaru Legacy, Volvo XC, Toyota Rav 4, а также несколько моделей BMW, Audi и Volkswagen. Чаще всего эти машины – 2010 года выпуска или младше.

На детали же чаще всего воруют автомобили более преклонного возраста. Здесь лидерские строчки занимают Audi и BMW, однако можно встретить и Toyota Avensis, Toyota Corolla и Honda Civic.

Наибольшим спросом на рынке пользуются передние фары машин, однако найти не черном рынке можно и детали для двигателя, ходовой и кузова.

Чаще всего ворованные машины не остаются в Латвии – их продают в странах ЕС, России и Таджикистане.

Сейчас в Латвии орудуют литовские банды угонщиков, а потому машины чаще всего перегоняются в Литву, где размещаются в нелегальных гаражах и автосервисах — там ими уже занимаются лица, специализирующиеся на авторемонте. Они и разбирают автомобили на запчасти.