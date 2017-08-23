В Латвии лихач на BMW "летел" по городу со скоростью 226 км/ч

Во вторник ночью, в 23.50, сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции Латвии остановили в Вентспилсе, на улице Талсу BMW 535, водитель которого разогнался в городе до 226 км/ч.

За данное правонарушение предусмотрен денежный штраф от 540 до 680 евро плюс лишение водительских прав на 12 месяцев. В среду было принято решение применить по отношению к водителю максимальное наказание. Водитель BMW, мужчина 1985 г.р., ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение аналогичных правонарушений, кроме того, ранее у него уже изымались права.

Государственная полиция призывает водителей не лихачить на дороге и соблюдать скоростной режим, так как от этого зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения.