В Кретинге угнали два автомобиля Dodge, автомобили объявили в розыск

Мастер, который занялся ремонтом двух автомобилей Dodge, в субботу утром обнаружил, что автомобили угнали. В социальной сети он сообщил, что за помощь в розыске автомобилей готов щедро отблагодарить.

"Поделитесь!!!! В ночь с пятницы на субботу угнали два автомобиля Dodge - серый Dodge Challenger и белый Dodge Charger. Белый без задних фар", - объявил житель Кретинги Айдас.

По его словам, автомобили готовили к регистрации, он чинил машины.

Мужчина не скрывал, что ему звонят, были и такие, кто хотел нажиться на чужом несчастье, поэтому он вознаграждение обещает только за реальную помощь - если автомобили будут найдены.

"Автомобили принадлежат компании, это не собственность одного владельца. Полиция объявила их в международный розыск. Может, кто-то угнал их на запчасти", - предположил мужчина.

В полицию мужчина обратился в субботу утром, около 9 ч., заявив, что в Кретинге, с ул. Клайпедос угнали Dodge Charger (2015 г.в.) и Dodge Challenger (2016 г.в.).

Айдасу можно звонить по номеру 8-656-49110. Обещают вознаграждение в размере - 10 000 евро.

DELFI напоминает, что в Вильнюсе в пятницу рано утром угнали Nissan GTR, однако Айдас не считает, что эти угоны связаны.