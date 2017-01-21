В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель

По данным Департамента полиции, 21 января, в 4 ч., в Клайпедском районе, около Вежайчяй, на скользкой дороге перевернулся маршрутный автобус Setra, принадлежащий Вильнюсскому автобусному парку. Автобус ехал из Вильнюса в Клайпеду.

В ДТП погиб один водитель.

В автобусе было 8 пассажиров и два водителя. 6 пассажиров были доставлены в больницу.

Около Вежайчяй водитель автобуса пытался объехать попавшие в ДТП автомобили (один врезался в ограждение, другой развернуло на дороге), не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал на бок.

В ДТП погиб второй водитель, который сидел на пассажирском месте за водителем. Мужчина выпал из окна и был зажат автобусом.

Водитель рассказал, что около 3 ч. в Крижкальнисе разговаривал с коллегой, который ехал из Клайпеды и тот заверил, что дорога хорошая, нескользкая. По словам водителя, он ехал на скорости 80 км/ч.