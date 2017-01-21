В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель

 (1)
ru.DELFI.lt
суббота, 21 января 2017 г. 21:30
По данным Департамента полиции, 21 января, в 4 ч., в Клайпедском районе, около Вежайчяй, на скользкой дороге перевернулся маршрутный автобус Setra, принадлежащий Вильнюсскому автобусному парку. Автобус ехал из Вильнюса в Клайпеду.
© DELFI

В ДТП погиб один водитель.

В автобусе было 8 пассажиров и два водителя. 6 пассажиров были доставлены в больницу.

Около Вежайчяй водитель автобуса пытался объехать попавшие в ДТП автомобили (один врезался в ограждение, другой развернуло на дороге), не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал на бок.

В ДТП погиб второй водитель, который сидел на пассажирском месте за водителем. Мужчина выпал из окна и был зажат автобусом.

Водитель рассказал, что около 3 ч. в Крижкальнисе разговаривал с коллегой, который ехал из Клайпеды и тот заверил, что дорога хорошая, нескользкая. По словам водителя, он ехал на скорости 80 км/ч.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель (1)

В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель
По данным Департамента полиции, 21 января, в 4 ч., в Клайпедском районе, около Вежайчяй, на скользкой дороге перевернулся маршрутный автобус Setra, принадлежащий Вильнюсскому автобусному парку. Автобус ехал из Вильнюса в Клайпеду.

Литовка опоздала вернуться из Беларуси - конфисковали автомобиль (58)

Литовка опоздала вернуться из Беларуси - конфисковали автомобиль
На границе Белоруссии и Литвы таможенники со стороны РБ конфисковали литовский автомобиль, который на один час опоздал с временным ввозом, сообщает autodr.ru.

Ночной рейд: гражданин Беларуси попался в седьмой раз (5)

Ночной рейд: гражданин Беларуси попался в седьмой раз
В ночь на субботу в Вильнюсе проводился традиционный рейд полиции.

Контрабандист из Латвии вез сигареты на 1 млн. евро (14)

Контрабандист из Латвии вез сигареты на 1 млн. евро
Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, сообщает Leta.

В Вильнюсе на фабрике по сортировке отходов обнаружен труп новорожденного (17)

Rūšiavimas
20 января вечером в полицию сообщили, что в Вильнюсе на фабрике по сортировке отходов обнаружен труп новорожденного.
Facebook друзья
Rambler's Top100