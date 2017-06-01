В Клайпеде – загадочная смерть прокурора

ru.DELFI.lt
четверг, 1 июня 2017 г. 15:16
1 июня прокуроры Клайпедской окружной прокуратуры узнали о неожиданной смерти коллеги – подозревают, что с собой покончил прокурор отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ромас Ясявичюс.
© DELFI / Karolina Pansevič

35-летний прокурор покончил с собой в своем доме, однако подробную информацию о происшествии пока не предоставляют.

Ясявичюс работал в прокуратуре с декабря 2006 г. Чаще всего он занимался расследованием преступлений, связанных с распространением наркотиков и коррупцией среди полицейских.

Старший прокурор отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Евгений Михайловский сказал, что смерть коллеги была неожиданной для всех: "Я могу смело утверждать, что он был профессионалом".

По словам Михайловского, с 2007 г. Ясявичюс работал в Клайпедской участковой прокуратуре, потом его повысили в должности, и с 2011 г. он работал в окружной прокуратуре.

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