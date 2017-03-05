В Клайпеде пьяный водитель врезался в Porsche

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 5 марта 2017 г. 12:12
Ночью в воскресенье, немногим после полуночи, в Клайпеде, на перекрестке ул.Миниёс и пр.Балтиёс столкнулись два автомобиля - Porsche и Peugeot.
ReidasTV nuotr.

Водитель Porsche остановился на красный сигнал светофора, когда в его автомобиль сзади врезался нетрезвый мужчина на автомобиле Peugeot, сообщает ReidasTV.

Виновник аварии Дайварас П., 1993 года рождения, не имел водительского удостоверения. У него установлена средняя степень опьянения - 1,93 промилле.

Люди в ходе аварии не пострадали.

Дорожная полиция Клайпеды начала досудебное разбирательство.

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