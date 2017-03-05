Люди в ходе аварии не пострадали.

Виновник аварии Дайварас П., 1993 года рождения, не имел водительского удостоверения. У него установлена средняя степень опьянения - 1,93 промилле.

Водитель Porsche остановился на красный сигнал светофора, когда в его автомобиль сзади врезался нетрезвый мужчина на автомобиле Peugeot, сообщает ReidasTV.

Рейд полиции: девушка с пьяными пассажирами в салоне пыталась скрыться В ходе двух ночных рейдов подряд в Вильнюсе не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. Однако в ночь с субботы на воскресенье были и другие нарушители. К примеру, не имевшая водительских прав девушка, которая пыталась скрыться от полиции.

В Клайпеде пьяный водитель врезался в Porsche Ночью в воскресенье, немногим после полуночи, в Клайпеде, на перекрестке ул.Миниёс и пр.Балтиёс столкнулись два автомобиля - Porsche и Peugeot.

Водитель автомобиля Opel разбил два джипа В субботу в Вильнюсе на ул. Милашяус столкнулись два автомобиля. Люди не пострадали, однако машины получили сильные повреждения.

В Каунасе автомобиль врезался в столб Поздно вечером в Каунасе автомобиль Mercedes врезался в столб. В машине зажатыми оставались люди.