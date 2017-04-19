В Клайпеде пострадали филиппинские моряки

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ru.DELFI.lt
среда, 19 апреля 2017 г. 16:21
Филиппинские моряки рассчитывали на веселую пирушку в компании девушек, а вместо этого стали жертвами вооруженных мужчин.
© Shutterstock nuotr.

19 апреля в клайпедскую полицию обратился гражданин Филиппин 1995 г.р., который рассказал, что пострадал из-за излишней доверчивости.

Пострадавших было несколько. Один из мужчин рассказал, что 19 апреля, около 20 ч. к нему и четырем его друзьям подошла женщина 40-50 лет и предложила им поехать в квартиру, где их ждут девушки и угощение.

Молодые люди решили поразвлечься, но приехав в квартиру, вместо обещанного веселья столкнулись с вооруженными металлическим прутом и ножом мужчинами, которые забрали у них 1200 евро.

Ведется расследование по факту ограбления.

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