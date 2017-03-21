В Клайпеде от нападавшего с металлическим прутом мужчина защищался мачете

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 марта 2017 г. 10:30
В Клайпеде было совершено нападение на мужчину, который является подозреваемым в уголовном деле, связанном с наркотиками. Полиция выяснила, что преступники мстили мужчине и избили его на глазах у девушки.
© Klaipėdos aps. VPK

Сотрудники Клайпедской полиции сообщают, что подозреваемые задержаны, все они связаны с преступными группировками.

Двоим подозреваемым предъявлены обвинения в ограблении. Подозревают, что 10 марта, днем, у одного из кафе было совершено нападение на 33-летнего жителя Клайпедского района. Он был избит металлическим прутом, кулаками и ногами.

По предварительным данным, причина нападения - конфликт между пострадавшим и одним из подозреваемых в ночном клубе. Чтобы отомстить за унижение, мужчина позвал на помощь друга.

Подозревают, что молодые люди следили за мужчиной и напали на него, когда он с подругой вышел из кафе. Мужчина, которого били металлическим прутом, пытался защититься при помощи лежавшего в багажнике мачете. Подозревают, что у пострадавшего украли кошелек и водительское удостоверение, порвали на нем одежду, повредили автомобиль.

Пострадавший также связан с организованной преступностью. Он является обвиняемым по делу о распространении наркотиков (кокаина).

Полиция выявила подозреваемых в течение несколько дней.

Одного воспитанника клайпедского спортклуба сотрудники "Араса" задержали в автомобиле. Задержанный ранее не был судим, но его допрашивали в деле о вымогательстве имущества.

Второй подозреваемый на следующий день сам приехал к следователям. Он ранее был судим за незаконное хранение наркотиков. Подозреваемые задержаны на месяц.

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