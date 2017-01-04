В Кибартай таможенники задержали второй грузовик с контрабандным мясом

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 14:19
В последние дни прошлого года на КПП Кибартай таможенники задержали гражданина России, который тайно вез мясо неясного происхождения и качества. Это второй случай за последние несколько недель, когда в Кибартай задерживают контрабандный груз мяса. В обоих случаях контрабанду перевозили россияне.
© Muitinės departamento nuotr.

29 декабря после обеда, около 16 ч. на КПП на тягаче Daf приехал гражданин России В.М., который сказал таможенникам, что не везет никакие товары, которые нужно декларировать на таможне, просто без груза возвращается в Калининградскую область. Однако после детального досмотра выяснилось, что мужчина лжет – в полуприцепе была 21 тонна замороженного контрабандного мяса неясного происхождения. По предварительной оценке, стоимость груза 17 000 евро.

Тягач с полуприцепом и грузом был задержан. Таможня начала расследование по факту контрабанды.

В Кибартай таможенники задержали второй грузовик с контрабандным мясом
© Muitinės departamento nuotr.
В Кибартай таможенники задержали второй грузовик с контрабандным мясом
© Muitinės departamento nuotr.
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