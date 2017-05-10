Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить следователю Томе Баранаускайте (8 444) 60343, по анонимному телефону (8 444) 60345, писать по эл. почте: toma.baranauskaite@policija.lt или приехать в комиссариат полиции в Кельме, ул. Витауто Диджёйё, 62.

Приметы: рост 1.55 м, среднего телосложения, волосы прямые, черные, глаза карие. На женщине, вероятно, было розовое пальто.

Полиция Кельмесского района просит о помощи в поиске пропавшей молодой женщины. 25 апреля, в 11.00 ч. из дома в деревне Титувенай ушла и не вернулась Эрика Тучкуте (1985 г.р.).

Надувшего Google и Facebook литовского мошенника хотят выдать США Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой выдать Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США - Google и Facebook - 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро).

В Кельмесском районе пропала молодая женщина Полиция Кельмесского района просит о помощи в поиске пропавшей молодой женщины. 25 апреля, в 11.00 ч. из дома в деревне Титувенай ушла и не вернулась Эрика Тучкуте (1985 г.р.).

В Вильнюсе горел дом, погибли два человека 10 мая, в 10.51 ч., вильнюсским пожарным-спасателям сообщили, что на ул. Людвинаво горит деревянный жилой дом. к приезду пожарных полдома горело открытым пламенем.

Обнаруженные в таборе наркотики приводили к смерти наркоманов 10 мая Вильнюсский участковый суд вынес приговор в деле 30-летней жительницы Вильнюсского цыганского табора В.С. Полицейские задержали ее осенью прошлого года, когда она закапывала почти 150 доз сильнодействующих наркотиков недалеко от своего дома.