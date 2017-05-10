В Кельмесском районе пропала молодая женщина

Полиция Кельмесского района просит о помощи в поиске пропавшей молодой женщины. 25 апреля, в 11.00 ч. из дома в деревне Титувенай ушла и не вернулась Эрика Тучкуте (1985 г.р.).
Приметы: рост 1.55 м, среднего телосложения, волосы прямые, черные, глаза карие. На женщине, вероятно, было розовое пальто.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить следователю Томе Баранаускайте (8 444) 60343, по анонимному телефону (8 444) 60345, писать по эл. почте: toma.baranauskaite@policija.lt или приехать в комиссариат полиции в Кельме, ул. Витауто Диджёйё, 62.