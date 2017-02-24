В Кельмеском районе в реку съехал микроавтобус: трое человек погибли

24 февраля, в 13.38 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, в Лидувенай, в реку съехал микроавтобус VW Caravelle, есть зажатые в машине люди. Позже оказалось, что ДТП произошло на территории Кельмеского района.

На место выехали спасатели Каунасского района, врачи и полиция.

Спасатели извлекли из микроавтобуса двоих человек и передали их врачам скорой помощи.

Водолазы проверяли реку, искали возможных пострадавших.

По данным спасателей, в задней части микроавтобуса находились двое детей. Детей к себе домой увели живущие неподалеку люди.

Когда выяснилось, что больше в машине никого не было, водолазов отозвали. Врачи боролись за жизнь водителя (1982 г.р.) и одного из пассажиров. В 14.20 ч. врачи сообщили, что пострадавшие не выжили. Детей 4 и 6 лет и еще одного взрослого врачи увезли в больницу.

По последним данным, всего в автомобиле было пять человек – трое мужчин и двое детей. Водитель не справился с управлением, врезался в ограждение моста, и машина упала вниз. Водитель оказался в реке, его вытащили из воды местные жители. Второй погибший мужчина - пассажир 1974 г.р. Еще один пассажир и его двое сыновей были переданы в руки врачей. К сожалению, в 15.55 ч. скончался третий участник ДТП - 6-летний мальчик. Второй ребенок находится в больнице. Диагноз:ушиб лба и царапины на лице. Полиция расследует обстоятельства ДТП.