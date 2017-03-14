В Кедайняй вертолет вылетел на поиски пропавшего украинца

14 марта над Кедайняй летает вертолет, который ищет пропавшего украинца. Район также прочесывают многочисленные наряды полиции. По предварительным данным, ищут пропавшего три дня назад украинца, работавшего в одной из компаний этого района.

По данным источников, мужчина во время попойки после работы поссорился с коллегами, между ними произошла драка. Его коллеги сказали, что не знают, когда и при каких обстоятельствах мужчина пропал. Полиция их опросила, возила в то место, где они в последний раз видели пропавшего. Обстоятельства исчезновения мужчины очень загадочные.

"После работы мы поехали в Келеришкяй, чтобы расслабиться. Как он пропал, не знаю. Мы пили, произошла драка. Он ушел с другом. Друг появился, а он пропал.Ну, нет его, кто его знает, куда он пропал", – сказал Rinkos aikštė один из участников происшествия.

Подозрения пока никому не предъявлены.

Интенсивно искать пропавшего начали вчера вечером. Деревню и ее окрестности прочесали пять экипажей полиции. Мужчину искали и ночью. Поисковые мероприятия продолжаются и 14 марта. На помощь вылетел пограничный вертолет.

Полиция "прочесывает" соседние деревни, Кедайняй, проверяют заброшенные здания, фермы. Ведутся поиски в лесах, на берегах рек. Пока - никаких результатов. Надеются, что мужчину удастся найти живым.

11 марта, около 23 ч., после попойки пропал Олександр Кожемяко (1980 г.р.), проживавший в деревне Келеришкяй.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, макушка с небольшой лысиной, на правой щеке выпуклая родинка. На мужчине была черная кожаная куртка, черные спортивные брюки, черные кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к старшему следователю Вильме Вишняускене, ул. А.Мицкявичяус, 25, 71 кабинет, номер (8 655) 65 225.