В Кедайняй вертолет вылетел на поиски пропавшего украинца

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 15:33
14 марта над Кедайняй летает вертолет, который ищет пропавшего украинца. Район также прочесывают многочисленные наряды полиции. По предварительным данным, ищут пропавшего три дня назад украинца, работавшего в одной из компаний этого района.
© Rinkos aikštė

По данным источников, мужчина во время попойки после работы поссорился с коллегами, между ними произошла драка. Его коллеги сказали, что не знают, когда и при каких обстоятельствах мужчина пропал. Полиция их опросила, возила в то место, где они в последний раз видели пропавшего. Обстоятельства исчезновения мужчины очень загадочные.

"После работы мы поехали в Келеришкяй, чтобы расслабиться. Как он пропал, не знаю. Мы пили, произошла драка. Он ушел с другом. Друг появился, а он пропал.Ну, нет его, кто его знает, куда он пропал", – сказал Rinkos aikštė один из участников происшествия.

Подозрения пока никому не предъявлены.

Интенсивно искать пропавшего начали вчера вечером. Деревню и ее окрестности прочесали пять экипажей полиции. Мужчину искали и ночью. Поисковые мероприятия продолжаются и 14 марта. На помощь вылетел пограничный вертолет.

Полиция "прочесывает" соседние деревни, Кедайняй, проверяют заброшенные здания, фермы. Ведутся поиски в лесах, на берегах рек. Пока - никаких результатов. Надеются, что мужчину удастся найти живым.

11 марта, около 23 ч., после попойки пропал Олександр Кожемяко (1980 г.р.), проживавший в деревне Келеришкяй.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, макушка с небольшой лысиной, на правой щеке выпуклая родинка. На мужчине была черная кожаная куртка, черные спортивные брюки, черные кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к старшему следователю Вильме Вишняускене, ул. А.Мицкявичяус, 25, 71 кабинет, номер (8 655) 65 225.

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