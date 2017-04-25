В Каунасскую клинику привезли пострадавшего во дворе 6-летнего мальчика

В Каунасскую клинику доставлен пострадавший в Рукле 6-летний мальчик. Врачи утверждают, что обстоятельства получения ребенком ожогов весьма туманные. Предполагают, что мальчик обгорел из-за того, что взорвалась зажигалка или какое-то другое горючее средство.

Сообщается, что мальчик мог стать жертвой преступления. Сообщившая о происшествии в полицию женщина сказала, что мальчику на голову вылили горючую жидкость и подожгли. Врачи пока эту информацию не подтверждают.

Врач-хирург Каунасской клиники Рамуне Деглюте-Мюллер на пресс-конференции сказала, что жизни мальчика опасность не грозит.

"Мальчик пострадал из-за взрыва горючего порошка или иного горючего средства. Мальчика привезла скорая помощь, его жизненные функции нормальные", - сказала врач.

Ребенок получил серьезные ожоги лица.

"Обгорели лицо и шея, около 6% тела. Особенно пострадала одна половина лица. Мальчику постоянно меняют повязки. В среду снова назначена перевязка, тогда станет больше известно о состоянии ран. Скорее всего, операция не потребуется", - сказала Деглюте-Мюллер.

Информацию о возможном преступлении врачи не подтверждают. Мальчик рассказал врачам, что просто играл с детьми.

"Мальчик сказал, что играл с детьми и услышал взрыв. Мальчик нам конкретно не сказал, что его ранили другие дети. Было пламя. Это могла и зажигалка взорваться", - сказала врач.

Врачи сказали, что не заметили, чтобы ребенок был запуган и скрывает обстоятельства происшествия. Полиция сообщает, что 23 апреля поступило сообщение из больницы о том, что из Руклы доставлен 6-летний мальчик с ожогами, по предварительным данным, он получил травмы во дворе.

Полиция ведет расследование. По имеющимся данным, в инциденте могут быть замешаны и другие малолетние дети.