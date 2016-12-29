В Каунасском районе на хозпостройку упал дельтаплан

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 14:05
29 декабря, в 13.07 ч. спасателям сообщили о том, что в Каунасском районе, в деревне Гирининку II на крышу хозпостройки упал мотодельтаплан. Несчастье произошло на ул. Молкасё.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

В деревню Гирининку II выехали пожарные-спасатели.

По данным полиции, мотодельтаплан зацепился за провода и упал. Им управлял мужчина (1981 г.р.). Мужчина пострадал, его доставили в больницу.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели. Они рассказали, что пилот находился в дельтаплане. Мужчина не мог двигаться, но был в сознании. Первое, что надо было сделать спасателям - достать пилота и передать его врачам.

По предварительным данным, у пилота перелом ноги, опасность его жизни не грозит.

В хозпостройке, на которую упал мотодельтаплан, никого не было. Владелец хозпостройки был в другом здании. Падая, мотодельтаплан обломал ветки деревьев и оборвал провода. По словам владельца здания, ущерб нанесен небольшой.

Мужчина рассказал, что мотодельтапланы в этой местности - не редкость. Недалеко любители оборудовали место для взлета и посадки.

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