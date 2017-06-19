В Каунасском районе десять молодых людей палками били людей и машины

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ru.DELFI.lt
понедельник, 19 июня 2017 г. 09:16
Полицейские Каунасского района в субботу вечером спешили в деревню Пипляй. Сообщалось, что там около 10 молодых людей деревянными палками и металлическими прутами бьют людей и машины.
Policija
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что все происходило около 2 ч. ночи.

Полиция приехала в Пипляй. Люди рассказали, что на территорию усадьбы, которую сняли для праздника, пришли около 10 молодых людей с деревянными палками и металлическими прутами.

По сведениям полиции, пострадали три человека: двое 1997 г.р. и один 1999 г.р.

Кроме того, компания выбила стекла в машине VW Golf девушки (1998 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

После драки одного из подозреваемых (1997 г.р.) закрыли в арестантскую.

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