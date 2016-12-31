В Каунасском христианском роддоме прогремел взрыв. После взрыва в помещении начался пожар.
Полиция сообщает, что 31 декабря, в 14.01 ч., в Христианском роддоме, в Каунасе, на ул. Мишко, 27, сработала сигнализация в "окне жизни". Обычно она срабатывает, когда в "окне жизни" оставляют ребенка.
Через несколько секунд произошел взрыв, вызвавший небольшой пожар в помещении роддома.
Пожар потушили работники роддома. Во время взрыва люди не пострадали. по данным полиции, взорвалась вероятно петарда или праздничный фейерверк.
Обстоятельства происшествия выясняются.