В Каунасском христианском роддоме прогремел взрыв. После взрыва в помещении начался пожар.

Полиция сообщает, что 31 декабря, в 14.01 ч., в Христианском роддоме, в Каунасе, на ул. Мишко, 27, сработала сигнализация в "окне жизни". Обычно она срабатывает, когда в "окне жизни" оставляют ребенка.

Через несколько секунд произошел взрыв, вызвавший небольшой пожар в помещении роддома.

Пожар потушили работники роддома. Во время взрыва люди не пострадали. по данным полиции, взорвалась вероятно петарда или праздничный фейерверк.

Обстоятельства происшествия выясняются.