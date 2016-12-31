В Каунасском христианском роддоме прогремел взрыв

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ru.DELFI.lt
суббота, 31 декабря 2016 г. 15:35
В Каунасском христианском роддоме прогремел взрыв. После взрыва в помещении начался пожар.
Sprogimas "Gyvybės langelyje"
© DELFI

Полиция сообщает, что 31 декабря, в 14.01 ч., в Христианском роддоме, в Каунасе, на ул. Мишко, 27, сработала сигнализация в "окне жизни". Обычно она срабатывает, когда в "окне жизни" оставляют ребенка.

Через несколько секунд произошел взрыв, вызвавший небольшой пожар в помещении роддома.

Пожар потушили работники роддома. Во время взрыва люди не пострадали. по данным полиции, взорвалась вероятно петарда или праздничный фейерверк.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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