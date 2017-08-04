В Каунасском аэропорту задержан украинец с контрабандой сигарет

В Каунасском аэропорту у таможенников подозрение вызвал гражданин Украины. Мужчина сложил в чемоданы самое ценное. В багаже у него обнаружили 1482 пачки контрабандных сигарет.

В четверг, 3 августа, вечером таможенники Каунасского аэропорта задержали гражданина Украины, который вместо необходимых вещей привез полные чемоданы сигарет.

Мужчина летел из Киева через Варшаву в Каунас. Оценив возможный риск, таможенники проверили багаж 34-летнего гражданина Украины В.С. Выяснилось, что в чемоданах были только сигареты с украинскими бандеролями - и больше ничего. В два чемодана по 20 кг каждый он уложил 1482 пачки сигарет Pall Mall Blue, на сумму больше 4400 евро.

Таможня сообщает, что контрабанда была задержана, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 2700-6000 евро.