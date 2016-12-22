В Каунасе застрелен известный боец бушидо Моркявичюс

В среду вечером в каунасском микрорайоне Шилайняй внимание жителей привлекли многочисленные экипажи полиции и карета скорой помощи.

Старший дежурный врач скорой помощи сказала порталу Kas vyksta Kaune, что было получено сообщение о том, что лежит человек без сознания.

Полиция информировала, что в этом месте был застрелен человек.

Начальник ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас подтвердил, что жертва – мастер тайского бокса и бушидо Ремигиюс Моркявичюс (1982 г.р.). Моркявичюс был несколько раз судим за нанесение телесных повреждений.

Читатели портала Kas vyksta Kaune сказали, что слышали не один выстрел. "Мы сначала подумали, что это фейерверки", - сказали они.

За работой полиции наблюдало множество зевак.

Местные жители сказали, что слышали около 7 выстрелов. Потом видели убегавшего молодого человека (по словам некоторых, он уехал на машине).

На месте работали кинологи с собаками.

Remigijus Morkevičius © DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

"На теле обнаружено несколько огнестрельных ранений, подробно сейчас комментировать не могу. Начато расследование по факту убийства", – сказал BNS Жукаускас.

Порталу DELFI Жукаускас сказал, что Моркявичюс был убит около своего дома, он вышел из автомобиля и шел в направлении подъезда.

По неофициальным данным, убийца ждал Моркявичюса в автомобиле у подъезда многоквартирного дома. Выстрелы послышались, когда Моркявичюс, припарковав свой Land Rover Freelander, вышел из него и пошел к подъезду. Некоторые очевидцы преступления уверяют, что после этого стрелявший сел в автомобиль и уехал.

У Моркявичюса и его подруги двое детей, вскоре на свет должен появиться третий. Один из детей - от первого брака сожительницы спортсмена.

Моркявичюс прославился не только победами на ринге - в свое время он избил полицейского, в декабре 2013 года был осужден за нападение на девушку в Старом городе, а в апреле этого года он напал на гражданина Ирландии и избил его.