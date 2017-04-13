"Люди, берегите ваше имущество и имущество соседей, в последнее время воры в Каунасе распоясались", – сказал каунасец.

Он надеется, что найдутся очевидцы и предоставят информацию о происшествии полиции.

"Все красиво снято, не испорчено", – сказал читатель Kas vyksta Kaune.

По его словам, видно, что работали профессионалы.

"Сегодня утром на проспекте Саванорю, 222а, воры разобрали автомобиль. Каунасцы берегите свое имущество, будьте бдительны", – предупредил Мартинас.

В редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель Мартинас сообщил о невероятном происшествии, которое имело место 12 апреля утром на проспекте Саванорю, в Каунасе. Воры так разобрали автомобиль популярной марки, что его с трудом можно было узнать.

В Каунасе воры разобрали автомобиль В редакцию портала Kas vyksta Kaune читатель Мартинас сообщил о невероятном происшествии, которое имело место 12 апреля утром на проспекте Саванорю, в Каунасе. Воры так разобрали автомобиль популярной марки, что его с трудом можно было узнать.

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