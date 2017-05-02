В Каунасе во время пожара погибли два человека

ru.DELFI.lt
вторник, 2 мая 2017 г. 09:16
В ночь с воскресенья на понедельник в Каунасе начался сильный пожар. Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома 20 человек, к сожалению, двоих спасти не удалось.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Сообщение о пожаре в квартире на ул. С.Жукауско поступило в 23.24 ч. Звонивший сказал, что в квартире есть люди.

К приезду пожарных-спасателей в многоквартирном доме открытым пламенем горела кухня и коридор одной квартиры. Спасатели эвакуировали 20 человек.

Спасатели сообщили, что в 23.41 ч. был обнаружен труп хозяина квартиры А.П. (1941 г.р.), а в 23.44 ч. труп женщины, личность которой устанавливают. Врачи констатировали смерть обоих человек.

Во время пожара лопнули окна на кухне, закоптились три комнаты. Водой залили четыре находящихся ниже этажа.

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