В Каунасе в контейнере обнаружен труп мужчины, задержаны подозреваемые

28 марта, в 18.00 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Лишкявос, в стоящем в кустах контейнере для бытовых отходов, обнаружен труп мужчины (1969 г.р.) со следами побоев на лице и голове.

В тот же вечер полиции удалось выяснить личности подозреваемых.

По словам каунасцев, которые были на месте происшествия, контейнер с дороги оттащили в кусты. По предварительным данным, мужчина был убит в другом месте, а потом его останки оказались на ул. Лишкявос.

Около полуночи задержали двоих жителей этого района – ранее судимого молодого человека (1987 г.р.) и мужчину (1968 г.р.). В ходе интенсивных действий был выявлен и третий подозреваемый – ранее судимый мужчина (1976 г.р.), которого задержали 29 марта, утром.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел во время пьянки. 30 марта прокуроры намерены обращаться для назначения меры пресечения подозреваемым.

Ведется расследование.