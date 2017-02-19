В Каунасе в ДТП погиб молодой водитель Peugeot

18 февраля, вечером, в 21.40 ч., в Каунасе, на ул. A.Крищюкайтиса с дороги съехал автомобиль Peugeot и врезался в столб, снес дорожный знак.

По данным Департамента полиции, погиб молодой человек 20-25 лет, другой молодой человек похожего возраста получил травмы и был доставлен в больницу.

По словам полицейских, автомобиль ремонту не подлежит. Погибшего нашли рядом с машиной, пострадавший был зажат в машине, его освободили спасатели. Состояние молодого человека тяжелое. Полиция выясняет, кто из молодых людей управлял автомобилем.

ДТП произошло около остановки. Автомобиль остановил столб - благодаря этому не пострадали находившиеся в павильоне люди.