В Каунасе уже два месяца не находят пропавшую без вести женщину

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ru.DELFI.lt
вторник, 13 июня 2017 г. 16:59
Каунасская полиция все еще разыскивает пропавшую без вести Мариёну Баландене (1931 г.р.), которая ушла из дома в Каунасе, на ул. П.Калпоко, 19 апреля, около 8.30 ч.
Marijona Balandienė
© Kauno aps. VPK

В ходе расследования выяснилось, что, вероятно, эту женщину 19 апреля, в 8.41 ч. видели на ул. Йонавос, когда она входила в 10 троллейбус, потом она пересела на 20 автобус и доехала на нем до торгового городка на ул. Прамонес.

Несмотря на то, что полиция интенсивно прочесывала территорию, на которой могли видеть Баландене, найти ее не удалось.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения. На женщине была белая шляпа, коричневое полупальто, темные брюки, белые ботинки. Женщина может с трудом ориентироваться в пространстве.

Всех, кто видел женщину, просят звонить по номерам (8 37) 303 068, (8 37) 303 450 или 112.

Marijona Balandienė
Marijona Balandienė
© Kauno aps. VPK
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