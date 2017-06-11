В Каунасе сын задушил свою тяжелобольную мать

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 11 июня 2017 г. 10:52
10 июня, в 13.35 в Каунасе, в квартире дома по ул.Укмерге был обнаружен труп женщины (1953 года рождения). По первоначальным данным, сын задушил мать подушкой. Предполагают, что женщина была задушена несколько дней назад.
© Google Maps

Пьяный подозреваемый (2,49 промилле) помещен в арестантскую. Из-за алкогольного опьянения он не был опрошен в субботу, сотрудники полиции ждали, пока он придет в себя.

У мужчины нет судимостей, по словам полицейских, он не является асоциальным лицом. Полицию вызвал его друг, которому он уже с четверга посылал сообщения о том, что убил свою мать (друг поверил в это не сразу).

Позже подозреваемый в социальной сети написал прощальное письмо.

Женщина была тяжело больной, она не вставала с кровати, ей был необходим постоянный уход. Предполагают, что это могло стать причиной убийства.

По словам полицейских, более точные детали преступления должны проясниться в воскресенье после допроса подозреваемого.

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