В Каунасе столкнулись Citroen и грузовик: водитель в больнице

На месте происшествия работает полиция, выясняет обстоятельства.
Удар был очень сильным, водителя из машины вызволяли спасатели. Находившийся в машине пассажир сам выбрался из машины и сбежал.
Водитель грузовика сказал DELFI, что пассажир легковушки убежал. по словам мужчины, Citroen ехал на огромной скорости, видно его водитель не справился с управлением. Пассажир, выйдя из машины, плевался кровью. Водитель грузовика рассказал, что успел спросить у него, как он себя чувствует, тот ответил "хорошо" и ушел.
В больнице выяснилось, что водитель легковушки - несовершеннолетний, ему 17 лет. По предварительным данным, у него перелом руки и многочисленные ушибы.
Водитель грузовика, 1958 г.р., был трезвым.