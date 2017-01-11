В Каунасе столкнулись Citroen и грузовик: водитель в больнице

ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 14:37
11 января, в 11.28 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Плитинес, произошло лобовое столкновение между Citroen Xsara и грузовиком. По предварительным данным, пострадал водитель легкового автомобиля.
Kaune kaktomuša susidūrė vilkikas ir lengvasis automobilis
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

На месте происшествия работает полиция, выясняет обстоятельства.

Удар был очень сильным, водителя из машины вызволяли спасатели. Находившийся в машине пассажир сам выбрался из машины и сбежал.

Водитель грузовика сказал DELFI, что пассажир легковушки убежал. по словам мужчины, Citroen ехал на огромной скорости, видно его водитель не справился с управлением. Пассажир, выйдя из машины, плевался кровью. Водитель грузовика рассказал, что успел спросить у него, как он себя чувствует, тот ответил "хорошо" и ушел.

В больнице выяснилось, что водитель легковушки - несовершеннолетний, ему 17 лет. По предварительным данным, у него перелом руки и многочисленные ушибы.

Водитель грузовика, 1958 г.р., был трезвым.

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В Каунасе столкнулись Citroen и грузовик: водитель в больнице

Kaune kaktomuša susidūrė vilkikas ir lengvasis automobilis
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