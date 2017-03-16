В Каунасе совершено нападение на священника

15 марта, вечером, в Каунасе было совершено нападение на священника Б.Л. 31-летний священник шел домой, когда на него напали, воспользовались газовым баллончиком и пытались отнять кошелек. Молодому священнику удалось сбежать от нападавших.

Около 20 ч. священник пешком шел в сторону своего дома на проспекте Тайкос. Около ТЦ Norfа перед Б.Л. появились 4-6 молодых людей.

"Стой!", - услышал священник. По словам Б.Л., на него напали две или три пары молодых людей в возрасте около 20 лет. Странно, но особой агрессией отличались девушки, которые требовали, чтобы юноши били священника. Б.Л. считает, что парни хотели покрасоваться перед своими подругами.

"Пни его!", - слышал слова девушки священник.

Потом молодые люди стали требовать, чтобы священник отдал им кошелек, в глаза священнику распылили газ.

После этого священник бросился бежать. Он сказал, что бегает марафон, поэтому ему удалось сбежать от нападавших, несмотря на то, что бежать было нелегко.

"Я бежал, как слепой", - сказал DELFI священник.

Б.Л. служит в одном каунасском приходе. Он также является капелланом одной каунасской больницы. Этот каунасский священник прославился тем, что в социальной сети стал публиковать разные короткие цитаты о вере и любви.