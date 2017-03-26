В Каунасе случился крупный пожар, пострадавших не обнаружили

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 26 марта 2017 г. 10:24
В находящемся в Каунасе по ул.Вокечю здании в субботу вечером случился крупный пожар.
Kauno dangų nušvietė liepsnos: manieže kilo didžiulis gaisras
© DELFI / Rafael Achmedov

Блики пожара жители города видели издалека, огонь полыхал в находящемся неподалеку от Каунасского школьного многофункционального центра в Шанчяй манеже.

На место происшествия прибыли семь пожарных автоцистерн. Сообщение о пожаре было получено в 22.44. Изначально не было известно, есть в заброшенном здании люди, поэтому пожарные проверили здание изнутри.

После проверки (насколько позволяла ситуация) людей в здании обнаружено не было.

В связи с пожаром начато досудебное расследование в связи с уничтожением имущества и нанесением вреда. За намеренные действия в подобном случае в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, арестом, либо лишение свободы до пяти лет.

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