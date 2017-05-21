В Каунасе ночью был убит мужчина, задержаны подозреваемые

ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 12:22
Ночью поступило сообщение об убийстве, полиция оперативно пустилась на поиск подозреваемых. Через несколько часов двое подозреваемых уже были в арестантской. Оба они уже попадали в поле зрения полиции.
Policija
© DELFI / Ainis Gurevičius

21 мая ночью, в 3.53 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Тильжес, в Каунасе обнаружен труп мужчины (1972 г.р.) с многочисленными следами насилия на теле. По предварительным данным, мужчину забили до смерти.

Представители каунасского комиссариата сообщили, что начато расследование по факту убийства.

После интенсивных действий, в 11.00 ч. в Каунасе, в Вилиямполе, полиция задержала двух ранее судимых молодых людей (1997 и 1999 г.р.). Оба они оказались в арестантской.

За убийство грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Каунасе ночью был убит мужчина, задержаны подозреваемые

Policija
Ночью поступило сообщение об убийстве, полиция оперативно пустилась на поиск подозреваемых. Через несколько часов двое подозреваемых уже были в арестантской. Оба они уже попадали в поле зрения полиции.

На окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось, пострадала водитель (22)

На окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось, пострадала водитель
В субботу поздно вечером на окраине Вильнюса на дорогу выбежал лось. Пострадала водитель Renault Megane Scenic.

Разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину (6)

Разыскивают пропавшего без вести молодого мужчину
Каунасский комиссариат полиции разыскивает пропавшего без вести Эгидиюса Сабулиса (31 г.).

В Пренайском районе специалисты сообщили о развращении 7-летнего ребенка (10)

В Пренайском районе специалисты сообщили о развращении 7-летнего ребенка
Полиция Пренайского района получила сообщение о возможном развращении 7-летнего районе.

Во время рейда снова попались нетрезвые водители (15)

Во время рейда снова попались нетрезвые водители
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская дорожная полиция дежурила стразу в нескольких местах. Долго ждать нарушителей не пришлось.
Facebook друзья
Rambler's Top100