В Каунасе ночью был убит мужчина, задержаны подозреваемые

Ночью поступило сообщение об убийстве, полиция оперативно пустилась на поиск подозреваемых. Через несколько часов двое подозреваемых уже были в арестантской. Оба они уже попадали в поле зрения полиции.

21 мая ночью, в 3.53 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Тильжес, в Каунасе обнаружен труп мужчины (1972 г.р.) с многочисленными следами насилия на теле. По предварительным данным, мужчину забили до смерти.

Представители каунасского комиссариата сообщили, что начато расследование по факту убийства.

После интенсивных действий, в 11.00 ч. в Каунасе, в Вилиямполе, полиция задержала двух ранее судимых молодых людей (1997 и 1999 г.р.). Оба они оказались в арестантской.

За убийство грозит лишение свободы на срок до 15 лет.