В Каунасе на ноги подняли полицию: мать в жару закрыла в машине двоих детей

12 августа каунасская полиция получила сообщение о том, что в больницу доставлены две девочки. Их мать ушла за покупками, оставив малышек в закрытой машине. Девочки в возрасте 1 и 2 лет сильно перегрелись, поэтому их увезли в больницу.

Каунасская полиция сообщила, что 12 августа, в 15.25 ч. из больницы сообщили, что с симптомами перегрева в больницу доставили двух малолетних девочек. Инцидент произошел на проспекте Балту.

Мать оставила в машине двоих детей и пошла за покупками. Она не подумала о том, что в жару дети столкнутся с нехваткой воздуха.

Плачущих детей в машине заметила проходившая мимо женщина. В это время из магазина вышла их мать.

На место происшествия вызвали скорую помощь, врачи осмотрели детей и доставили их в больницу. Жизни девочек опасность не угрожает.