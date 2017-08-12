В Каунасе на ноги подняли полицию: мать в жару закрыла в машине двоих детей

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ru.DELFI.lt
суббота, 12 августа 2017 г. 16:55
12 августа каунасская полиция получила сообщение о том, что в больницу доставлены две девочки. Их мать ушла за покупками, оставив малышек в закрытой машине. Девочки в возрасте 1 и 2 лет сильно перегрелись, поэтому их увезли в больницу.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Каунасская полиция сообщила, что 12 августа, в 15.25 ч. из больницы сообщили, что с симптомами перегрева в больницу доставили двух малолетних девочек. Инцидент произошел на проспекте Балту.

Мать оставила в машине двоих детей и пошла за покупками. Она не подумала о том, что в жару дети столкнутся с нехваткой воздуха.

Плачущих детей в машине заметила проходившая мимо женщина. В это время из магазина вышла их мать.

На место происшествия вызвали скорую помощь, врачи осмотрели детей и доставили их в больницу. Жизни девочек опасность не угрожает.

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