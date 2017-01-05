В Каунасе из-за пожара перекрыто движение

ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 15:53
В четверг после обеда каунасские пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в горящем доме может находится человек.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Сообщили о пожаре на ул. Марю, 60 A. Из-под крыши дома вырываются клубы дыма.

Спасатели прибыли в указанное место. Они увидели, что горит двухэтажный деревянный дом. Зная, что внутри может находится женщина, спасатели поспешили внутрь. Однако спасатели не нашли в помещении людей.

На место происшествия прибыли пять автоцистерн. Во время тушения пожара на улице было перекрыто движение.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Сообщается о взорванном складе в каунасском районе, введен план "Щит" (6)

Сообщается о взорванном складе в каунасском районе, введен план Щит
5 января, в 12.30 ч., было получено сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Вилемай, человек приехал к своему складу и обнаружил, что он был взорван (вероятно еще накануне).

В Каунасе из-за пожара перекрыто движение

В Каунасе из-за пожара перекрыто движение
В четверг после обеда каунасские пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в горящем доме может находится человек.

Пожарным пришлось буксировать автомобили и убирать сломанные ветки (2)

Пожарным пришлось буксировать автомобили и убирать сломанные ветки
Из-за ветреной погода и обильного снегопада в Литве в среду и в ночь на четверг пожарным пришлось буксировать съехавшие с дороги автомобили и убирать сломанные ветром ветки деревьев.

В этом году уже третий сотрудник полиции явился на службу нетрезвым (20)

В этом году уже третий сотрудник полиции явился на службу нетрезвым
Встреча Нового года затянулась уже для третьего сотрудника полиции. В среду на работу нетрезвым явился житель Расейняй. Его коллеги поняли, что работать он в таком состоянии не может.

На дороге Йонава-Гайжюнай пьяного водителя остановил дорожный знак (4)

На дороге Йонава-Гайжюнай пьяного водителя остановил дорожный знак
Полиция Каунасского округа 3 января, в 15.23 ч. получила сообщение о том, что в Йонавском районе, на дороге Йонава-Гайжюнай, на обочине стоит автомобиль Seat Alhambra, который снес дорожный знак.
Facebook друзья
Rambler's Top100