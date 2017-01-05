В Каунасе из-за пожара перекрыто движение

В четверг после обеда каунасские пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в горящем доме может находится человек.

Сообщили о пожаре на ул. Марю, 60 A. Из-под крыши дома вырываются клубы дыма.

Спасатели прибыли в указанное место. Они увидели, что горит двухэтажный деревянный дом. Зная, что внутри может находится женщина, спасатели поспешили внутрь. Однако спасатели не нашли в помещении людей.

На место происшествия прибыли пять автоцистерн. Во время тушения пожара на улице было перекрыто движение.