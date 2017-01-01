В Каунасе из-за пожара эвакуировали жителей двух многоквартирных домов

ru.DELFI.lt
воскресенье, 1 января 2017 г. 12:20
Не для всех новогодняя ночь была праздничной. В Каунасе горели дома, пишет Kas vyksta Kaune.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

В ночь на воскресенье, когда вся Литва праздновала Новый год, у спасателей в Каунасе было немало работы. Они тушили не только небольшие пожары, но и осуществляли две крупные операции - тушили пожары в многоквартирных домах. Виновником одного из пожаров был пес.

В 4:25 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Хемиёс, 11, начался пожар, были эвакуированы люди. Спасатели рассказали, что один из мужчин выпрыгнул из окна горевшей на 3 этаже квартиры, других вывели через задымленный подъезд. Нет данных о том, что выпрыгнувший из окна мужчина получил серьезные травмы.

В 05:20 ч. пожарные спешили в Гарляву, на ул. Лепу, 14, где открытым пламенем горела квартира, там также понадобилась помощь жителям. Квартира полностью выгорела, из нее спаслись трое человек, еще 10 жителей эвакуировали из соседних квартир.

Около полуночи в Нижних Шанчяй произошел пожар, подозревают, что его виновником был испугавшийся фейерверков пес. Жители ул. Вокечю вышли полюбоваться новогодними фейерверками, собака, услышав звуки петард, вбежала назад в дом, сбросила свечу, квартира загорелась. Хозяин бросился спасать пса, получил ожоги лица и рук, но спасти любимца не смог.

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