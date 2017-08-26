В Каунасе из горящего подвала спасли шесть овчарок

24 августа днем пожарные-спасатели выехали по вызову. Из горящего подвала жилого дома они вызволили шесть овчарок. Их отравившегося угарным газом хозяина увезли в больницу.
Ugniagesių gelbėtojų automobilis
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Спасатели сообщили, что 24 августа, в 12.52 ч. в Каунасе, на ул. Рудбалес, 9, загорелся жилой дом.

К приезду спасателей подвал дома был сильно задымлен. Горело одноэтажное кирпичное здание. В подвальном помещении (площадью 10 м²) горела стиральная машина и одежда. Во время пожара копотью покрылось подвальное помещение, обгорели двери.

В подвале находились 6 овчарок. Спасатели спасли собак. Угарным газом отравился и хозяин дома, врачи увезли его в больницу.

ведется расследование.

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