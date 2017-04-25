В Каунасе из больницы пропали двое детей

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 апреля 2017 г. 16:57
Каунасская полиция разыскивает пропавших без вести несовершеннолетних К.М. (2002 г.р.) и П.П. (2003 г.р.).
© Kauno aps. VPK

Несовершеннолетние 23 апреля ушли из больницы в Каунасе и пропали.

Приметы девочки: рост 169 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. На девочке была черная кожаная куртка, серые спортивные брюки, песочные ботинки.

Приметы мальчика: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. На мальчике была черная куртка, темные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по номеру (8 37) 303 289 или 112.

В Каунасе из больницы пропали двое детей
© Kauno aps. VPK
В Каунасе из больницы пропали двое детей
© Kauno aps. VPK
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