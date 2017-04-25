В Каунасе из больницы пропали двое детей

Каунасская полиция разыскивает пропавших без вести несовершеннолетних К.М. (2002 г.р.) и П.П. (2003 г.р.).
Несовершеннолетние 23 апреля ушли из больницы в Каунасе и пропали.
Приметы девочки: рост 169 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. На девочке была черная кожаная куртка, серые спортивные брюки, песочные ботинки.
Приметы мальчика: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. На мальчике была черная куртка, темные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по номеру (8 37) 303 289 или 112.