В Каунасе BMW врезался в забор, на машину упало дерево

12 января, в 13.28 ч., в полицию поступило сообщение о том, что в Каунасе на ул. Глуосню, автомобиль BMW съехал в кювет и врезался в забор. На машину упало дерево.

По предварительным данным, пострадала женщина. Врачи осмотрели пострадавшую (1993 г.р.) и выяснили, что в помощи она не нуждается.

По предварительным данным, молодая женщина была трезвой.

Полиция предполагает, что ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия. Водителей призывают быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость.