В Каунасе BMW врезался в забор, на машину упало дерево

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ru.DELFI.lt
четверг, 12 января 2017 г. 14:31
12 января, в 13.28 ч., в полицию поступило сообщение о том, что в Каунасе на ул. Глуосню, автомобиль BMW съехал в кювет и врезался в забор. На машину упало дерево.
© DELFI (A.Gurevičiaus nuotr.)

По предварительным данным, пострадала женщина. Врачи осмотрели пострадавшую (1993 г.р.) и выяснили, что в помощи она не нуждается.

По предварительным данным, молодая женщина была трезвой.

Полиция предполагает, что ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия. Водителей призывают быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость.

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