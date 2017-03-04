В Каунасе автомобиль врезался в столб

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ru.DELFI.lt
суббота, 4 марта 2017 г. 17:47
Поздно вечером в Каунасе автомобиль Mercedes врезался в столб. В машине зажатыми оставались люди.
Kaune automobilis rėžėsi į stulpą, prispausti du žmonės
© DELFI / Rafael Achmedov

Сообщение об аварии поступило в пятницу в 22.38 час. по телефону 112. Сообщалось, что авария произошла в Каунасе на улице Тунелё, рядом с железнодорожным вокзалом.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes врезался в столб, так как водитель не справился с управлением.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики.

Рядом с местом аварии плакала девушка. Состояние пострадавших пока неизвестно. Скорая помощь в больницу доставила двух молодых мужчин.

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