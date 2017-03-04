В Каунасе автомобиль врезался в столб

Поздно вечером в Каунасе автомобиль Mercedes врезался в столб. В машине зажатыми оставались люди.

Сообщение об аварии поступило в пятницу в 22.38 час. по телефону 112. Сообщалось, что авария произошла в Каунасе на улице Тунелё, рядом с железнодорожным вокзалом.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes врезался в столб, так как водитель не справился с управлением.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики.

Рядом с местом аварии плакала девушка. Состояние пострадавших пока неизвестно. Скорая помощь в больницу доставила двух молодых мужчин.