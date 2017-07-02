В Каунасе автомобиль сбил ребенка на велосипеде

В субботу после обеда в Каунасе был сбит ехавший на велосипеде ребенок. Выясняется, что мальчика сбил ехавший медленнее автомобиль VW Passat, пишет Kas vyksta Kaune.

После того как появилась информация об этом инциденте, с порталом Kas vyksta Kaune связался каунасец Дарюс, который зафиксировал момент ДТП. Он заметил, что последствия ДТП могли быть более печальными.

"Я видел Вашу информацию о ребенке, которого сегодня сбили. Я в своей машине сидел на другой стороне улицы, шлю запись видеорегистратора. Ребенок ехал по тротуару, около перекрестка он даже не остановился и на красный свет выехал на дорогу. Честно говоря, водитель VW“ vairuotojas, зацепив его, спас ему жизнь в прямом смысле этого слова, поскольку через мгновенье в другом направлении "пролетели" два состязавшихся в скорости автомобиля – BMW и Škoda. Если водитель VW Passat, ехавший на небольшой скорости, не зацепил ребенка, то ребенка уже не было бы в живых…", – сказал каунасец.

Реагируя на ситуацию, каунасец просит всех родителей каждый день напоминать детям о безопасности движения.

"Может, эта картинка останется у людей в сознании и в будущем удастся избежать подобных несчастий. Особенно в сознании молодых родителей", – пишет Дарюс.

По предварительным данным, 1 июля, в 17:01 ч. было получено сообщение о том, что на перекрестке проспекта Саванорю и улицы Биржелё 23-осёс автомобиль VW Passat зацепил выехавшего на дорогу 10-летнего мальчика.

По словам полицейских, мальчик получил легкие травмы – получил ушибы руки и ноги, мальчика передали в руки врачей.