В Кармелаве мужчина стрелял в дочь и ее друга, затем поджег дом

В ночь со среды на четверг, около 1 ч., в Кармелаве (Каунасский район),во время конфликта мужчина (1960 г.р.) из незаконно хранившегося у него пистолета выстрелил в дочь (1995 г.р.) и ее сожителя (1993 г.р.), затем поджег дом и покончил с собой.

По сведениям спасателей, в 01.08 ч. поступило сообщение о том, что открытым пламенем горит дом, внутри которого могут быть люди.

Когда на место приехали полицейские, со второго этажа дома слышался зов о помощи.

Полицейский-кинолог выбил окно и пробрался в дом.

На первом этаже он увидел девушку и вынес ее на улицу, там оказал ей первую помощь. Сожитель девушки выпрыгнул из окна второго этажа.

Пострадавшая девушка с огнестрельным ранением в области груди и ее друг (огнестрельное ранение в руку) были госпитализированы.

По словам старосты Кармелавы Виолеты Армолайтене, девушка находится в тяжелом состоянии. Она находится в Каунасской больнице. Пострадавший молодой человек отказался общаться с журналистами.

Армолайтене сказала, что подозреваемый ранее был судим за сексуальное насилие над своими дочерьми. Ему было запрещено приближаться и общаться с членами семьи. Он жив в Йонаве у своей матери. В доме проживала его дочь (1995 г.р.) с сожителем.

По словам старосты, когда девушка с сожителем вернулись домой застали там отца с пистолетом в руке. Между ними разгорелся конфликт, мужчина открыл стрельбу.

По словам Армолайтене, молодая пара намерена уехать из Кармелавы, больше в этот дом возвращаться не хочет.