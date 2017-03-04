В Калининграде задержали литовца с советскими микроскопами

Калининградские таможенники задержали гражданина Литвы, который перевозил незадекларированные медицинские препараты и оборудование, изготовленные полвека назад.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни, груз был обнаружен при досмотре личного автомобиля иностранца.

При этом владелец автомобиля не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию и сообщать о наличии у него товаров, подлежащих декларированию.

В ходе таможенного досмотра машины были обнаружены коробки с ртутными термометрами, биологическими рабочими микроскопами, а также деревянными и пластиковыми ящиками с медицинским, лабораторным оборудованием и его частями. Согласно маркировкам, большая часть перевозимых предметов была изготовлена в Ленинграде в 1960–1980 годы прошлого века. Общий вес товара составил 53,3 килограмма.

Отметим, что в данный момент медицинское оборудование изъято, а в отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).