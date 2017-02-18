В Калининград не впустили 2,6 тонны свинины из Литвы

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Калининград.ru
суббота, 18 февраля 2017 г. 09:11
В Калининградскую область не пустили 2,6 тонны свинины из Литвы. Партию товара задержали на посту Чернышевское — Кибартай.
Kiauliena
© Shutterstock nuotr.

Как сообщили в пресс-службе областной таможни, груз обнаружили в микроавтобусе Mercedes Benz 312D. Автомобиль досматривали с помощью мобильного комплекса.

В салоне находилось 2642 килограмма замороженной свиной обрези, упакованной в чёрные полиэтиленовые мешки без товарной и отправительской маркировки. Партию разместили на трёх паллетах и упаковали в чёрную плёнку, — рассказали в таможне.

Россиянин от объяснений отказался. В отношении него возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

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