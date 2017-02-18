В Калининград не впустили 2,6 тонны свинины из Литвы

В Калининградскую область не пустили 2,6 тонны свинины из Литвы. Партию товара задержали на посту Чернышевское — Кибартай.

Как сообщили в пресс-службе областной таможни, груз обнаружили в микроавтобусе Mercedes Benz 312D. Автомобиль досматривали с помощью мобильного комплекса.

В салоне находилось 2642 килограмма замороженной свиной обрези, упакованной в чёрные полиэтиленовые мешки без товарной и отправительской маркировки. Партию разместили на трёх паллетах и упаковали в чёрную плёнку, — рассказали в таможне.

Россиянин от объяснений отказался. В отношении него возбудили два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».