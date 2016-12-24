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Водитель легковушки погибла на месте, кроме того, пострадали два пассажира автобуса - мужчина и женщина. Они оба доставлены в больницу.

Ее машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автобусом № 18.

В субботу, примерно в 15:30 час., на окраине Вильнюса, в Кайренай, около Ботанического сада, столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Toyota Yaris.

В Кайренай автомобиль врезался в автобус В субботу, примерно в 15:30 час., на окраине Вильнюса, в Кайренай, около Ботанического сада, столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Toyota Yaris.

Двое мужчин отправились к пруду – утопленников достали спасатели 23 декабря, около 10 ч., по номеру 112 позвонила женщина и сообщила, что в Вильнюсском районе, в деревне Пабярже двое мужчин куда-то ушли и не вернулись. Женщина нашла их вещи около пруда.

В Вильнюсском районе в пруд съехал автомобиль, пострадал водитель 23 декабря, в 13.28 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Парудаминис, на ул. Й.Кофо, в пруд съехал автомобиль Peugeot.

В Вильнюсе на дороге образовалась яма, эвакуированы работники 23 декабря, 12.57 ч., вильнюсским спасателям сообщили о том, что на Жверинасе у бизнес-центра Green hall, в котором находится литовский филиал Barclays Group Operations Limited, образовалась яма.