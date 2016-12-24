В Кайренай автомобиль врезался в автобус

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21 декабря вечером таможенники КПП в Кибартай задержали тягач, на котором в Калининградскую область пытались нелегально вывезти большое количество мяса неясного происхождения. Задержаны и двое граждан России – водитель, который пытался предлагать взятку, и еще один связанный с контрабандой человек.