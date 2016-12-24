В Кайренай автомобиль врезался в автобус

ru.DELFI.lt
суббота, 24 декабря 2016 г. 16:38
В субботу, примерно в 15:30 час., на окраине Вильнюса, в Кайренай, около Ботанического сада, столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Toyota Yaris.
Kairėnuose automobilis kaktomuša susidūrė su maršrutiniu autobusu
© DELFI

По предварительным данным, автомобилем управляла женщина 1963 года рождения.

Ее машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автобусом № 18.

Водитель легковушки погибла на месте, кроме того, пострадали два пассажира автобуса - мужчина и женщина. Они оба доставлены в больницу.

Kairėnuose automobilis kaktomuša susidūrė su maršrutiniu autobusu
Kairėnuose automobilis kaktomuša susidūrė su maršrutiniu autobusu
© DELFI
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В Кайренай автомобиль врезался в автобус

Kairėnuose automobilis kaktomuša susidūrė su maršrutiniu autobusu
В субботу, примерно в 15:30 час., на окраине Вильнюса, в Кайренай, около Ботанического сада, столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Toyota Yaris.

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