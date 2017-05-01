В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.

В Йонишкском районе погиб мотоциклист В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.

В Вильнюсе поздно вечером погиб водитель мотороллера 30 апреля поздно вечером в центре Вильнюса произошло трагическое ДТП - в результате столкновения с автомобилем погиб водитель мотороллера.

В Вильнюсском районе водитель в халате разбил машину В воскресенье, около пяти часов утра в Вильнюсском районе случилась авария.

Рейд в Вильнюсе: пассажир утверждал, что пьяный таксист ехал очень ответственно В первую ночь длинных выходных Вильнюсская дорожная полиция организовала рейд, во время которого неприятности испытал эмигрант. В ту же ночь неприятности навлек на себя и водитель такси.