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В Йонишкском районе погиб мотоциклист
ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 08:31
В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.
švyturėliai
© DELFI / Rita Gečiūnaitė
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ЧП и криминал
В Йонишкском районе погиб мотоциклист
В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.
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