В Йонишкском районе погиб мотоциклист

ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 08:31
В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.
švyturėliai
© DELFI / Rita Gečiūnaitė
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Йонишкском районе погиб мотоциклист

švyturėliai
В ночь на 1 мая, около полуночи, в Йонишкском районе, у Жагаре, в дерево врезался 26-летний мотоциклист. Молодой человек скончался на месте.

В Вильнюсе поздно вечером погиб водитель мотороллера

В Вильнюсе поздно вечером погиб водитель мотороллера
30 апреля поздно вечером в центре Вильнюса произошло трагическое ДТП - в результате столкновения с автомобилем погиб водитель мотороллера.

В Вильнюсском районе водитель в халате разбил машину (5)

В Вильнюсском районе водитель в халате разбил машину
В воскресенье, около пяти часов утра в Вильнюсском районе случилась авария.

Рейд в Вильнюсе: пассажир утверждал, что пьяный таксист ехал очень ответственно (4)

Рейд в Вильнюсе: пассажир утверждал, что пьяный таксист ехал очень ответственно
В первую ночь длинных выходных Вильнюсская дорожная полиция организовала рейд, во время которого неприятности испытал эмигрант. В ту же ночь неприятности навлек на себя и водитель такси.

В Вильнюсе от огня пострадал дворец Огинских

В Вильнюсе от огня пострадал дворец Огинских
В субботу рано утром пожарные получили сообщение о пожаре в Вильнюсе, на ул. Руднинку, 8. Горел стоявший у самого старинного здания (части бывшего комплекса дворца Огинских) пластиковый контейнер для мусора.
Facebook друзья
Rambler's Top100