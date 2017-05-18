В Йонавском районе в дерево врезался квадроцикл, погибли два человека

В Йонавском районе в среду вечером поступило сообщение о трагическом ДТП.

Департамент полиции сообщает, что ДТП произошло в 20.07 ч. в деревне Швейцария (Йонавский район) - съехал с дороги и врезался в дерево квадроцикл.

В ДТП погибли мужчина и женщина. По предварительным данным, им было 25-30 лет.

Местные жители сказали, что у погибшего мужчины есть семья, двухмесячный ребенок.

Они сказали, что на этом месте постоянно происходят ДТП. Жители неоднократно обращались к старосте и другие ведомства с просьбой обезопасить это место. Однако ситуация до сих пор не изменилась.

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