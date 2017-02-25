В Йонаве женщину подозревают в убийстве младенца

Главный комиссариат полиции Каунаса сообщил, что 25 февраля, в 13.00 ч. в полиции Йонавского района состоится пресс-конференция, посвященная преступлению, совершенному вчера в Йонавском районе.

По данным полиции, 24 февраля в Йонавскую больницу обратилась женщина (1991 г.р.), которая жаловалась на боли в области живота. Выяснилось, что она в туалете больницы родила ребенка, положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорное ведро.

25 февраля в Йонаве, на ул. Жемайчю, в мусорном контейнере был обнаружен труп этого младенца. Работница больницы выбросила мусор из ведра в контейнер.

Подозреваемая задержана, начато расследование по факту убийства младенца.