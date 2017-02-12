В ходе утреннего рейда полиция остановила водителя такси

Демонстрировавшему неприличные жесты мужчине грозит ответственность за несколько нарушений.

В воскресенье рано утром полиция провела рейд, в ходе которого водителей транспортных средств проверяли на трезвость. Для рейда была выбрана находящаяся подальше от столичного центра ул.Лепкальне.

Воскресный рейд был довольно спокойным. Однако и в ходе него были зафиксированы нарушения.

Для проверки был остановлен автомобиль Volkswagen, который, как выяснилось, не прошел обязательного техосмотра. Поскольку водитель на технически неисправном транспортном средстве предоставляет услуги такси, получается, и людям грозит вероятная опасность.

После проверки в базе данных, полиция установила, что водителя ждет ответственность еще за одно, сделанное ранее, нарушение - превышение скорости, зафиксированное стационарным устройством по измерению скорости.

Пока полицейские заполняли протокол, ожидавший в автомобиле водитель 1978 года рождения, увидев, что его фотографируют, начал показывать журналистам неприличные знаки. Однако, увидев приближающегося полицейского, он сразу успокоился.

В конце рейда сотрудники полиции были рады, что больше нарушений зафиксировано не было и пожелали, чтобы водители всегда были бы такими же ответственными и сознательными.