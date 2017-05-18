В ходе учений произошел инцидент

Согласно сообщению, выполнявшие в ходе учений роль сил противника литовские военные задержали и допросили участвовавших в учениях членов ассоциации "Кулак молнии". Пять солдат добровольческих сил охраны края подозреваются в том, что в процессе имитации допроса развращали несовершеннолетнего, когда показывали ему предназначенные только для взрослых материалы. Военные Швенченской роты добровольческих сил были отстранены от обязанностей, а сама рота ликвидирована, пока ведется досудебное расследование, сообщило в четверг министерство оборо6ны.

По первоначальным данным, имитируя допрос, военные применяли меры психологического давления, не придерживаясь установленных процедур.

"Это не зависит от того, совершеннолетний это, или несовершеннолетний. Их подозревают в использовании такого психологического давления, что юноша почувствовал себя уже как не как на учениях. После этого наблюдатели заметили эти действия и остановили их, отозвали от учений этого юношу", - сказал BNS представитель главы армии Литвы Миндаугас Неймонтас.

По его словам, военная полиция начала досудебное расследование по подозрению в развращении лица моложе 16 лет. За это грозит ограничение свободы, арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Получив информацию об инциденте и привлечению к тактическим военным учениям несовершеннолетних лиц, глава литовской армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас поручил штабу армии провести служебную проверку и детально выяснить обстановку проведения учений.

Как сообщает министерство, вся информация об инциденте была передана военной полиции, которая начала досудебное расследование.

Принимавшие непосредственное участие в инциденте глава роты легкой пехоты и четыре солдата роты по собственному желанию временно отстранены от службы, а саму роту решено реорганизовать.

Глава армии Й.В.Жукас заявил, что предпримет все меры, чтобы такие случаи не повторились.

Как сообщает минобороны, пока идут связанные с инцидентом расследования и особенно учитывая то, что возможно пострадал несовершеннолетний, ведомство дополнительной информации предоставлять не будет. Информация будет предоставлена отдельно.