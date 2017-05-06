В ходе рейда водитель без прав уверял, что ездил и дальше будет ездить

ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 12:00
В субботу ночью в Вильнюсе сотрудники дорожного патруля провели рейд, в ходе которого водителей проверяли на трезвость и безопасность движения. На этот раз все остановленные водители были трезвыми, однако водительские права, как выяснилось, нужны не всем.
© DELFI / Erikas Skardžius

Рейд начался поздно вечером в Новой Вильне. Около полуночи был остановлен 24-летний молодой человек на автомобиле Audi. Вместе с ним была пассажирка. Мужчина сразу стал нецензурно выражаться в адрес журналистов. Он утверждал, что находится на своей территории, где никто не имеет права его фотографировать.

"Я ездил и дальше буду ездить", - уверенно утверждал водитель без прав.

По первоначальным данным, автомобиль он приобрел лишь несколько дней назад. В отношении молодого человека составлен протокол.

Затем полицейские остановили автомобиль Audi A3 c немецкими номерами. После проверки выяснилось, что купленная в Польше машина, в Литве не зарегистрирована. Водитель уверял, что автомобиль был куплен на имя его родственника, поэтому он не заметил, что государственные номера на автомобиле не совпадают с указанными в документах.

Полиция проверила номер кузова, чтобы удостовериться, что машина не краденная. За такое нарушение грозит штраф 120 евро, если водителя ранее не штрафовали. В противном случае штраф составит от 240 до 450 евро, либо последует лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. В таком случае грозит ответственность за неправильную регистрацию или эксплуатацию автомобиля с не соответствующими государственными номерами.

Позже место действия рейда переместилось в центр Вильнюс - ул.Врублевске. Полиция остановила автомобиль, в котором ехали 6 пассажиров в хорошем настроении. Посольку в легковом автомобиле разрешен проезд лишь 5, был составлен протокол.

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