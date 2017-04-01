В ходе празднования Дня физика на аттракционе пострадал студент

В Вильнюсе, в районе Саулетекис, у здания факультета физики были установлены аттракционы. Качаясь на одном из них, пострадал молодой человек.

На этих качелях можно сделать круг, т.е. в самой верхней точке человек находится вниз головой.

Юношасделал круг, зрители стали ему хлопать. Тогда он решил сделать это еще раз. Но второй раз оказался неудачным, молодой человек упал, ударившись головой о землю. Сначала он закричал, но затем затих. Несчастье произошло в 12.50.

Дежурившая на празднике бригада скорой медицинской помощи сразу поспешила на помощь юноше, однако в больницу его не отвезли (по словам свидетелей, медики сказали, что не могу уехать из Саулетекис, поскольку должны дежурить).

Через некоторое время приехала еще одна карета скорой помощи, молодого человека переложили из одной машины медиков в другую и отвезли в больницу.

Сразу после происшествия качели обнесли лентой с надписью "стоп", не разрешали ими пользоваться.

По первоначальным данным, пострадавший молодой человек - студент факультета физики. Организаторы обещают усилить меры безопасности.

В распространенном Вильнюсском университетом сообщении говорится, что студент пришел в сознание.

"Мы сожалеем в связи с произошедшим несчастьем, во время которого пострадал наш студент. По нашим данным, он уже пришел в сознание и надеемся, что удастся избежать более серьезных последствий для его здоровья. Мы не знаем, по какой причине оно отпустил руки - потерял сознание, качаясь, или по неосторожности.

Тем не менее, мы хотим поблагодарить, в первую очередь, дежурящих на месте медиков скорой медицинской помощи за очень оперативную реакцию и организаторов, которые предприняли немедленно меры, чтобы такие происшествия не повторились. Мы получили от них заверение, что меры предосторожности будут усилены и в будущем", - говорится в сообщении.