В Hesburger в центре литовской столицы обнаружен труп мужчины

В кафе Hesburger в центре Вильнюса в туалете посетители обнаружили труп мужчины.

В полицию об этом сообщили в 14.24 ч. Врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь мужчине. Пока неясно, что произошло.

Мужчина лет 25-30 скончался в туалете.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Пока не исключено, что он мог употреблять наркотики, подобные случаи уже были, однако ни врачи, ни полиция пока не спешат с выводами, ждут результатов осмотра места происшествия. Полиция заверила, что это не убийство.